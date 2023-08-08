Нидерландские военные не будут участвовать в спортивных соревнованиях, если в них заявлены россияне

Нидерландским военнослужащим больше не позволят участвовать от имени Минобороны в международных спортивных мероприятиях, если в них заявлены российские и белорусские военнослужащие, так будет продолжаться, пока Россия ведет войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NL Times

"Учитывая незаконную российскую войну против Украины и привлечение к ней Беларуси, Министерство обороны считает нежелательным, чтобы голландские солдаты встречались с солдатами из России и Беларуси на спортивных мероприятиях", – заявила Оллонгрен.

В ответ на "этот случай" Министерство обороны корректирует руководящие принципы участия в военных спортивных мероприятиях, сообщила она. "При этом Министерство обороны также считает, что спорт является важным средством пропаганды для российского режима", – сказала Оллонгрен.

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По действующим правилам, нидерландские военнослужащими не должны искать контакта с российскими и белорусскими военными во время международных мероприятий. Министерство признало, что действующих инструкций "недостаточно для проведения военно-спортивных мероприятий".

По словам Оллонгрен, ни она, ни командующий вооруженными силами не давали разрешения на участие военных в турнире по дзюдо. Представитель командующего Вооруженными силами сообщил на прошлой неделе, что участие в турнире координировало Бюро международного военного спорта. Он не смог указать, до какого уровня министерство знало об участии своих солдат в турнире.

По словам Оллонгрен, Министерство обороны должно было скорректировать инструкции раньше. Она поддержала позицию Нидерландского олимпийского комитета не поддерживать спортсменов и федерации, когда они участвуют в соревнованиях, где российские и белорусские спортсмены выступают под своими национальными флагами.

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