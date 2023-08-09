Украинские защитники утром сбили российский вертолет

Утром 9 августа украинские воины сбили вертолет российских военнослужащих, его тип уточняется.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Дословно: "Сегодня утром наши воины сбили очередной вертолет российских оккупантов. Тип вертолета сейчас устанавливается".

Этому предшествовало: Утром 25 июля морские пехотинцы ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного зенитно-ракетного комплекса, а 7 августа 47-я механизированная бригада ВСУ уничтожила российский Ка-52 – также из ПЗРК.