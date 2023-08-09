Українські захисники зранку збили російський вертоліт
Середа, 9 серпня 2023, 08:41
Зранку 9 серпня українські воїни збили вертоліт російських військовослужбовців, його тип уточнюється.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Дослівно: "Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольоту наразі встановлюється".
Цьому передувало: Вранці 25 липня морські піхотинці ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 із переносного зенітно-ракетного комплексу, а 7 серпня 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський Ка-52 – також із ПЗРК.
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