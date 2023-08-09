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Українські захисники зранку збили російський вертоліт

Олена РощінаСереда, 9 серпня 2023, 08:41

Зранку 9 серпня українські воїни збили вертоліт російських військовослужбовців, його тип уточнюється.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Дослівно: "Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольоту наразі встановлюється".

Цьому передувало: Вранці 25 липня морські піхотинці ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 із переносного зенітно-ракетного комплексу, а 7 серпня 47-ма механізована бригада ЗСУ знищила російський Ка-52 – також із ПЗРК.

Теми: війнаавіаГенштабРосія
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