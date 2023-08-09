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ВСУ попали в пункт управления оккупантов в Новой Каховке – Стратком

Елена РощинаСреда, 9 августа 2023, 14:01
ВСУ попали в пункт управления оккупантов в Новой Каховке – Стратком
Удар по пункту управления ВС РФ в Новой Каховке, скриншот и видео Страткома ВСУ

Украинские защитники ударили по пункту управления российской армии в оккупированной Новой Каховке на левом берегу Херсонской области. 

Источник: Управление стратегических коммуникаций СтратКом ВСУ

Дословно Стратком ВСУ: "Вооруженные силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке".

Детали: Стратком также опубликовал "видеоподтверждение" удара.

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На видео виден дым над зданиями.

Этому предшествовало: 8 августа американский Институт изучения войны (ISW), учитывая сообщения российских провоенных блогеров, предположил, что Силы обороны Украины совершили ограниченный рейд через реку Днепр на левый (восточный) берег Херсонской области. Однако замминистра обороны Украины Анна Маляр не подтвердила это.

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Темы: войнаконтрнаступлениеХерсонская область
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