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ВСУ уничтожили 8 складов с боеприпасами на таврийском направлении – Тарнавский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 9 августа 2023, 15:57
ВСУ уничтожили 8 складов с боеприпасами на таврийском направлении – Тарнавский
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ТАРНАВСКОГО

Силы обороны в течение суток уничтожили 8 складов с боеприпасами и один пункт управления врага на таврийском направлении.

Источник: командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Прямая речь: "На таврийском направлении цветет бавовна и горят россияне.

... Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 3 танка, 6 ББМ, 3 артиллерийских системы и минометы, 2 РСЗО, 1 БпЛА, 3 единицы автомобильной техники.

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Было уничтожено 8 складов боеприпасов врага и 1 пункт управления/командно-наблюдательный пункт".

Детали: За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 244 человека (погибшие - 93, раненые - 150, пленные - 1).

Всего артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1545 огневых задач.

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Темы: войнаВооруженные силы
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