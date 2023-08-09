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Украине надо значительно больше ПВО и F-16 − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 9 августа 2023, 23:08
Украине надо значительно больше ПВО и F-16 − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Украине нужно еще больше средств противовоздушной обороны, а также современные истребители, чтобы иметь возможность защитить мирных жителей от ракет российских оккупантов.

Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 августа  

Детали: Президент поблагодарил Германию за дополнительные установки "Пэтриот", но в то же время напомнил, что россияне снова ударили по Запорожью, в результате чего погибли мирные люди.

Прямая речь Зеленского: "Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба.

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На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это "значительно больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад".

Детали: Он также добавил, что Украина готовит и "больше конкретики" относительно современных истребителей для украинских воинов.

"Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе", − подытожил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийПВОЗапорожье
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