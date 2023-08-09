Украине надо значительно больше ПВО и F-16 − Зеленский
Украине нужно еще больше средств противовоздушной обороны, а также современные истребители, чтобы иметь возможность защитить мирных жителей от ракет российских оккупантов.
Источник: президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения 9 августа
Детали: Президент поблагодарил Германию за дополнительные установки "Пэтриот", но в то же время напомнил, что россияне снова ударили по Запорожью, в результате чего погибли мирные люди.
Прямая речь Зеленского: "Мы ежедневно, еженедельно работаем ради того, чтобы у наших защитников неба было больше систем ПВО и ракеты к ним. Завтра я продолжу эту работу, максимально стараюсь, чтобы дать большую защиту неба.
На всю нашу территорию нужно значительно больше систем ПВО, чем есть сейчас. Шаг за шагом мы превращаем это "значительно больше" в конкретные возможности наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших мобильных огневых бригад".
Детали: Он также добавил, что Украина готовит и "больше конкретики" относительно современных истребителей для украинских воинов.
"Не сомневаюсь, F-16 будут у нас в небе", − подытожил Зеленский.
Предыстория:
- 9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья, в результате чего погибли два человека, восемь получили ранения.
- Немецкое правительство 9 августа сообщило об очередном транше военной помощи Украине за последнюю неделю, среди которого упомянуло две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.