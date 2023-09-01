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Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 00:56
Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин
санкции США, иллюстративное фото ЕП

Минфин Штатов вместе с Японией и Южной Кореей в четверг ввели санкции против двух граждан России и КНДР, причастных к незаконной разработке Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Источник: заявление Министерства финансов США, цитирует "Европейская правда"

Детали: Под санкции США попали гражданин Северной Кореи Чжон Джин Йонг, который сейчас живет в России, и россиянин Сергей Козлов. Также ограничения введены против связанной с ними российской компании "Интеллект".

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По данным американской стороны, Чжон как руководитель одной из компаний, подконтрольных Козлову, помогал с трудоустройством строителей из КНДР в РФ, а Козлов помогал в закупке товаров, которые обычно используются в судостроительной промышленности.

При этом Чжон связан с подставной компанией "Вторая академия естественных наук", которую еще в 2010 году внесли в санкционный список за участие в деятельности, "которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

Утверждается, что в сотрудничестве с этой компанией "Интеллект" способствовал приобретению для Северной Кореи материалов, которые использовались в программах разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

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Предыстория:

  • В августе американское Министерство финансов США наложило санкции на сеть компаний, созданную для заключения договоренностей о продаже оружия между Россией и Северной Кореей.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: КНДРоружие
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