Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 00:56
Разработка оружия массового уничтожения КНДР: США объявили санкции причастным, среди них россиянин
санкции США, иллюстративное фото ЕП

Минфин Штатов вместе с Японией и Южной Кореей в четверг ввели санкции против двух граждан России и КНДР, причастных к незаконной разработке Пхеньяном оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Источник: заявление Министерства финансов США, цитирует "Европейская правда"

Детали: Под санкции США попали гражданин Северной Кореи Чжон Джин Йонг, который сейчас живет в России, и россиянин Сергей Козлов. Также ограничения введены против связанной с ними российской компании "Интеллект".

Реклама:

По данным американской стороны, Чжон как руководитель одной из компаний, подконтрольных Козлову, помогал с трудоустройством строителей из КНДР в РФ, а Козлов помогал в закупке товаров, которые обычно используются в судостроительной промышленности.

При этом Чжон связан с подставной компанией "Вторая академия естественных наук", которую еще в 2010 году внесли в санкционный список за участие в деятельности, "которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

Утверждается, что в сотрудничестве с этой компанией "Интеллект" способствовал приобретению для Северной Кореи материалов, которые использовались в программах разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В августе американское Министерство финансов США наложило санкции на сеть компаний, созданную для заключения договоренностей о продаже оружия между Россией и Северной Кореей.
  • Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.

Темы: КНДРоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
КНДР
КНДР имитировала ядерный удар по Южной Корее
После полной изоляции последних лет КНДР открывает границы, опасаясь массового голода
Госдеп: Россия стремится нарастить военное сотрудничество с КНДР
Последние новости
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
18:39
Россияне ударили по Херсону, ранена женщина
Все новости...
Реклама: