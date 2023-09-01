ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
Главное управление разведки показало, как два российских вертолета и самолет преследуют украинский дрон во временно оккупированном Крыму.
Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины
Детали: ГУР сообщает, что на видео украинский БПЛА летит в районе мыса Тарханкут. Его преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет.
Дословно: "Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.
... БПЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией".
Детали: ГУР утверждает, что оператор БПЛА прокомментировал ситуацию следующим образом: "Криворукие какие-то...".
ГУР показало погоню російської авіації за дроном України в Криму pic.twitter.com/q8eggP8pJZ— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 1, 2023