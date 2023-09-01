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ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 09:39
ГУР показало погоню российской авиации за дроном Украины в Крыму
скрин с видео ГУР

Главное управление разведки показало, как два российских вертолета и самолет преследуют украинский дрон во временно оккупированном Крыму.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: ГУР сообщает, что на видео украинский БПЛА летит в районе мыса Тарханкут. Его преследуют сразу два боевых вертолета и один самолет. 

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Дословно: "Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу.

... БПЛА Главного управления разведки все чаще выходят невредимыми не только после встречи с рашистским ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией".

Детали: ГУР утверждает, что оператор БПЛА прокомментировал ситуацию следующим образом: "Криворукие какие-то...".

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Темы: разведкабеспилотникиКрымвойна
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