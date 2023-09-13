Поражение российской подводной лодки является уникальным событием – СМИ

Удар Украины по кораблям Черноморского флота России в оккупированном Севастополе можно считать большим успехом: большой десантный корабль был поражен в третий раз, а подводная лодка – впервые.

Источник: издание "Defense Express"

Детали: Речь идет о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". По информации российских пабликов, именно они были повреждены во время ночной атаки на оккупированный россиянами Севастополь, находясь в сухом доке.

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И если поражение большого десантного корабля произошло уже в третий раз, то поражение подводной лодки является уникальной ситуацией, которая уже вошла в историю, отмечает "Defense Express".

Дословно: "Дело в том, что Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подводными лодками РФ.

Сама по себе подводная лодка является сверхсложной целью, противодействие которой требует целого комплекса средств с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными подводными лодками. Но в Украине сейчас ничего из выше перечисленного просто нет.

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Нет ни современных кораблей, которые могут осуществлять патрулирование акватории с целью поиска и уничтожения субмарин, ни таких противолодочных самолетов, как P-8 Poseidon или хотя бы P-3 Orion, ни конечно подводной компоненты флота.

И даже если речь не шла о том, что РФ использует свои подводные лодки чуть ли не в режиме запуска крылатых ракет с рейда Севастополя, искать и уничтожать их в Черном море ВМС Украины просто нечем".

Детали: По мнению "Defense Express", единственной возможностью поразить российскую подводную лодку было именно уничтожить ее в надводном положении, то есть в бухте.

Это и было осуществлено украинскими летчиками.

"И это первое в истории применение крылатых ракет для поражения подводной лодки за всю историю, тем более сразу результативное. И это уже не первый случай, когда Вооруженные Силы Украины говорят новые слова в военном морском деле, потому что до этого впервые в истории украинские военные уничтожили ракетный крейсер и результативно использовали морские дроны", – отмечает издание.

Также в "Defense Express" с большой долей вероятности предполагают, что речь идет об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону".

Это предположение основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow.

Как отмечает издание, "Storm Shadow" имеют боевую часть весом 450 кг, которая состоит из двух отдельных частей. Первая – лидирующий кумулятивный заряд, который образует в препятствии образование, в которое уже влетает основная осколочно-фугасная боевая часть. Таким образом при поражении подводной лодки или любого другого корабля взрыв проходит в середине корпуса.

Это уже означает критические повреждения. А в случае с масштабным пожаром, который охватил оба корабля, речь идет о критических последствиях, потому что корабли просто выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки (перегородки – ред.), отмечает издание.

Предыстория:

В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.

Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.

Крейсер "Москва" был уничтожен в Черном море ракетой "Нептун" в апреле 2022 года, БДК "Оленегорский горняк" – надводным дроном в бухте Новороссийска в августе 2023 года.

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