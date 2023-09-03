Россияне обстреляли из артиллерии, БПЛА и минометов десять украинских областей

Российские оккупанты за сутки со 2 на 3 сентября атаковали десять областей Украины, есть погибшие гражданские.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 11 обстрелов (92 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский и Корюковский районы из минометов, гранатометов. В селе Гремяч Новгород-Северской громады поврежден дом. Обошлось без жертв.

Сумщина: ночью россияне осуществили минометный обстрел Сивеской громады. Зафиксировано 2 взрыва. Предварительно - без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры. Данные уточняются. Вчера в течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничья. Зафиксировано 105 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Обстрелам подверглись Зноб-Новгородская, Эсманская, Середино-Будская, Хотинская, Белопольская, Дружбовская, Краснопольская, Новослободская громады.

Середино-Будская громада: по городу Середина-Буда осуществлен минометный обстрел, в результате чего получили ранения 2 гражданских лица, повреждено помещение дома культуры, автомобиль. Также россияне ударили из артиллерии, в результате чего получили ранения 4 гражданских лица, один человек погиб. Повреждены 2 частных домовладения, автомобиль. Кроме того, по г. Середина-Буда осуществлен обстрел БПЛА, в результате чего повреждено помещение бывшего коммунального предприятия - ЖЭКа. Краснопольская громада: в результате одного из обстрелов повреждена линия электропередач и газопровод.

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Днепропетровщина: сегодня под утро оккупанты били по Никопольщине. Попали по Покровской сельской общине. Применили тяжелую артиллерию и "Грады"; в общем - более 30 снарядов. Повредили 5 многоэтажных домов и объект гражданской инфраструктуры, четыре машины, одну - уничтожили. К счастью, людей не задело. Вчера с утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Пострадали четыре человека. Мужчины 40, 52 и 63 лет. И 60-летняя женщина.

Повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие, 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач, трактор 4 легковых авто. Также вчера ЧВК "Восток" сбили вражеский беспилотник в небе над Криворожским районом.

Запорожская область: 120 обстрелов пришлись по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов области. Зафиксировано повреждение или разрушение 21 объекта гражданской инфраструктуры. К счастью, без пострадавших. За минувшие сутки российские войска совершили 91 артиллерийский обстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Щербаков, Малиновки, Каменного, Степного и других сел на линии огня. 14 авиационных ударов были направлены по Орехову и Роботино, 11 обстрелов из РСЗО пришлись по Орехову, Гуляйполю, Красному, Новодаровке, Новоданиловке, Левадному и Лукьяновскому. К тому же Новодаровка, Левадное, Новоивановка и Плавни были атакованы с БПЛА.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар в районе Чугуновки Купянского района. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Казачья Лопань Харьковского района, Огирцево, Волчанские Хутора, Варваровка Чугуевского района, Потихоново Купянского района. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка и Берестовое.

Луганщина: захватчики снова активизировались возле Новоегоровки; в районе Белогоровки и Мясожаровки, россияне нанесли авиационные удары. Макеевка, Невское и Белогоровка пострадали от артиллерийских попаданий противника. За сутки противник совершил 155 обстрелов (543 снаряда).

Донецкая область: российские оккупационные войска совершили 1332 обстрела по линии соприкосновения: на Донецком направлении - 304; на Соледарском - 459; на Лиманском - 569. Под огнем рашистов - 8 населенных пунктов: Часов Яр, Торецк, Авдеевка, Угледар, Краматорск, Красногоровка, с.Урожайное, с.Предтечино. Повреждены 3 жилых дома (из них 2 - многоквартирные), служебный автомобиль, гражданский автомобиль, 20 могил на городском кладбище, дорожное покрытие. В Донецкой области за сутки - два человека погибли, двое раненых.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Прошло без пострадавших.

Одесская область: в ночь на 3 сентября российские оккупанты совершили несколько волн атак ударами БпЛА "Shahed-136/131". Всего зафиксировано пуски 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131", которые атаковали южные районы Одесской области. 22 из них уничтожены.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 79 обстрелов (510 снарядов), из них по г. Херсон - 4 обстрела (14 снарядов). Рашисты попали в районы 30 населенных пунктов области; религиозное сооружение в городе Херсоне. В результате ночных обстрелов города Херсон пострадала 69-летняя женщина. У нее минно-взрывная травма, ранение лица и острая реакция на стресс. Медики оказали пострадавшей помощь на месте. Также травмирован мужчина 49 лет. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой. После полудня оккупанты выпустили управляемые авиабомбы по Одрадокаменке Бериславского района.

Из-за удара поврежден ряд домов в селе. 43-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Еще одного 42-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения. В Белозерке внаслдиок прямого попадания вражеского снаряда в дом ранения получил 68- летний мужчина. Медики оказывают ему необходимую помощь. Всего из-за российской агрессии на Херсонщине один человек погиб, 6 - получили ранения.