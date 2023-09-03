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"Совы" и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе

Валентина РоманенкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 10:57
Совы и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе
скриншот

В Донецкой области морские пехотинцы совместно с собратьями из Сил обороны уничтожили антидроновий расчет врага.

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП, собеседник УП в военных кругах

Детали: Николаевские морпехи отмечают, что на обнародованном сейчас видео зафиксирована совместная работа их "Сов" совместно с подразделением Shadow.

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По данным УП, события разворачивались на Авдеевском направлении.

Временные рамки боевой работы не указываются. Обычно Силы обороны обнародуют чувствительную информацию со значительной задержкой.

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Темы: Донецкая областьвойна
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