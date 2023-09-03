"Совы" и Shadow уничтожили антидроновий расчет россиян беспилотником-камикадзе
Воскресенье, 3 сентября 2023, 10:57
В Донецкой области морские пехотинцы совместно с собратьями из Сил обороны уничтожили антидроновий расчет врага.
Источник: пресс-служба 36 ОБрМП, собеседник УП в военных кругах
Детали: Николаевские морпехи отмечают, что на обнародованном сейчас видео зафиксирована совместная работа их "Сов" совместно с подразделением Shadow.
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По данным УП, события разворачивались на Авдеевском направлении.
Временные рамки боевой работы не указываются. Обычно Силы обороны обнародуют чувствительную информацию со значительной задержкой.
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