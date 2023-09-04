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Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 4 сентября 2023, 10:41
Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР

Разведка сообщает, что украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 АМТШ.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ.

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Операция, благодаря которой удалось получить этот борт, лучший пример плодотворного сотрудничества Национальной полиции (Департамент внутренней безопасности) и Главного управления разведки".

Детали: Сообщается, что многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 23 августа стало известно, что недавно вертолет Ми-8 Вооруженных сил России оказался в Украине в результате длительной спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины.  
  • Пилот и его семья находятся в Украине, семью заранее вывезли из РФ. Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам.

Темы: разведкаавиа
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