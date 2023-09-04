Украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 – ГУР

Разведка сообщает, что украинский парк боевых вертолетов скоро пополнится за счет российского Ми-8 АМТШ.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Украинский парк боевых вертолетов уже в ближайшее время пополнится за счет "трофейного" Ми-8 АМТШ.

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Операция, благодаря которой удалось получить этот борт, лучший пример плодотворного сотрудничества Национальной полиции (Департамент внутренней безопасности) и Главного управления разведки".

Детали: Сообщается, что многомесячная спецоперация требовала привлечения лучших специалистов обоих ведомств и режима максимальной секретности.

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