Силы обороны продолжают наступление южнее Бахмута – сводка

Генштаб сообщает о дальнейших наступательных действиях Сил обороны южнее города Бахмут и закреплении защитников на отбитых территориях.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Дословно: Противник продолжает убивать мирное население Украины, и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

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Детали: За прошедшие сутки враг нанес 6 ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В течение суток произошло 29 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности это Бучки, Карповичи, Прогресс Черниговской области, Дружба, Сытное, Новая Гута, Ромашково, Бугор, Малушино Сумской области и Уды, Волчанск, Волчанские Хутора, Гатище, Огирцево, Ольховатка и Терновая Харьковской области.

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На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Бударок Харьковской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области, Ямполовки, Спирного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении защитники продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. Успешно отражены атаки российских войск в районе севернее Клищеевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Враг продолжает наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Керамик, Авдеевка, Северное, Невельское, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Максимильяновка, Острое, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Водяного, Пречистовки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Роботино, Степногорск Запорожской области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Тягинки, Молодежного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Ольговка, Бургунка Херсонской области.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 пункта управления противника.