Сили оборони продовжують наступ південніше від Бахмута – зведення

Генштаб повідомляє про подальші наступальні дії Сил оборони південніше від міста Бахмут і закріплення захисників на відбитих територіях.

Джерело: ранкове зведення Генштабу

Дослівно: "Противник продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах".

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Деталі: Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 29 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема це Бучки, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Дружба, Ситне, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Вільхуватка і Тернова Харківської області.

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На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Бударок Харківської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку захисники продовжують вести наступальні дії південніше від міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Успішно відбито атаки російських військ у районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах, серед них Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївка, Сєверне, Невельське, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Максимільянівка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара, Водяного, Пречистівки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Преображенка, Роботине, Степногірськ Запорізької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки, Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ольгівка, Бургунка Херсонської області.

Тим часом Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.