В России горит нефтехимзавод
Вторник, 5 сентября 2023, 10:47
В российском Дзержинске возникло возгорание на заводе нефтехимической продукции "Сибур".
Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ
Дословно РИА Новости: "В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение".
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Детали: Причиной пожара называют нарушение технологического процесса.
У російському Дзержинську виникло загоряння на заводі нафтохімічної продукції "Сибур". Відео "РИА Новости" pic.twitter.com/WlESeK9AMX— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 5, 2023
Согласно сайту завода "Сибур-Нефтехим", предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.
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