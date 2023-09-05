Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России горит нефтехимзавод

Ирина БалачукВторник, 5 сентября 2023, 10:47
В России горит нефтехимзавод
Скриншот из видео

В российском Дзержинске возникло возгорание на заводе нефтехимической продукции "Сибур".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ

Дословно РИА Новости: "В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение".

Реклама:

Детали: Причиной пожара называют нарушение технологического процесса.

Согласно сайту завода "Сибур-Нефтехим", предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Росcия
Российский пилот рассказал, как перегонял в Украину Ми-8 и уговаривал экипаж сдаться
IT-гигант SAP прекратит поддержку своих решений в РФ до конца года
Суровикина освободили из-под стражи после смерти Пригожина – NYT
Последние новости
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
Все новости...
Реклама: