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В России горит нефтехимзавод

Ирина БалачукВторник, 5 сентября 2023, 10:47
В России горит нефтехимзавод
Скриншот из видео

В российском Дзержинске возникло возгорание на заводе нефтехимической продукции "Сибур".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ

Дословно РИА Новости: "В Дзержинске Нижегородской области на заводе "Сибура" возникло факельное горение".

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Детали: Причиной пожара называют нарушение технологического процесса.

Согласно сайту завода "Сибур-Нефтехим", предприятие выпускает нефтехимическую продукцию, в частности товарную окись этилена, моно-, ди-, триэтиленгликоли и полигликоли, акриловую кислоту, легкие и тяжелые акриловые эфиры.

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Темы: Росcияпожар
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