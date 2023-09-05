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В Умани перед Рош ха-Шана вводят особый режим, запретят продажу алкоголя

"Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 17:46
В Умани перед Рош ха-Шана вводят особый режим, запретят продажу алкоголя
ХАСИДЫ В УМАНИ, ФОТО GETTY IMAGES

В Умани перед Рош ха-Шана запрещают продавать алкоголь и вводят контроль на передвижение по городу.

Источник: Председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram

Детали: С 9 по 22 сентября в микрорайоне паломничества в Умани запрещают продажу алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе (за исключением лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств, и дезинфицирующих средств).

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Также не разрешена продажа и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект и продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

Прямая речь: "С 11 по 21 сентября будет установлен особый режим въезда и выезда, передвижения граждан по городу. Процедура контроля, как в прошлом году.

Мы стремимся максимально обезопасить местных жителей и приезжих. Поэтому прошу с пониманием относиться ко всем мерам".

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Справочно: Рош ха-Шана - еврейский Новый год, который празднуется два дня подряд на новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю. С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года.

Предистория

  • 8 августа 2023 года Черкасская ОВА рекомендовала хасидам воздержаться от посещения Умани 15-17 сентября, но заявляла, что принимает меры для усиления мер безопасности.
  • Речь идет об оказании медпомощи, функционировании заведений общественного питания, работе коммунальщиков, противоэпидемических мероприятиях.
  • По оценке Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, более 30 тысяч паломников-хасидов намерены приехать на Рош ха-Шана.
  • В 2022 году в Умань на Рош ха-Шана приехали паломники, несмотря на предупреждение об опасности пребывания в Украине.

Темы: Уманьхасиды
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