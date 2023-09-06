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Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 05:03
Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога
воздушная тревога. иллюстративное фото Getty Images

Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления. 

Источник: Воздушные силы в Telegram, карта воздушных тревог

Дословно: "Внимание! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!"

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Детали: Тревога объявлена в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Обновлено: В 4.43 воздушную тревогу объявили в Киеве и области, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных.

ВИДЕО ДНЯ

В 5.12 Силы обороны юга Украины сообщили, что ракеты маневрируют.

В 5:37 воздушная тревога охватила всю Украину.

В 6:36 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги в областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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