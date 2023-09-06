Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога
Воздушные силы предупреждали об угрозе пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления.
Источник: Воздушные силы в Telegram, карта воздушных тревог
Дословно: "Внимание! Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС с северо-восточного направления! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие!"
Детали: Тревога объявлена в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.
Обновлено: В 4.43 воздушную тревогу объявили в Киеве и области, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Винницкой областях.
Впоследствии воздушная тревога была объявлена во всех областях, кроме западных.
В 5.12 Силы обороны юга Украины сообщили, что ракеты маневрируют.
В 5:37 воздушная тревога охватила всю Украину.
В 6:36 Воздушные силы сообщили об отбое воздушной тревоги в областях.