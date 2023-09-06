"Быстро реформировать невозможно": как Кубраков, Камышин и Буданов не стали министрами обороны

Президент в разное время рассматривал как возможные альтернативы Алексею Резникову на посту министра обороны руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина – но в итоге эти кандидатуры были отвергнуты.

Источник: статья "Украинской правды" "Четвертый министр обороны Зеленского. Почему президент меняет Резникова на Умерова"

Детали: В феврале президент рассматривал кандидатуру руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова. Последний нравится Владимиру Зеленскому смелыми операциями ГУР.

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Буданов остерегался такого назначения, но прямо отказывать президенту не хотел.

Высокопоставленные источники УП в силовых ведомствах объясняли сомнения Буданова так: "Министерство обороны – это огромная машина, где большая часть коллектива является людьми предпенсионного возраста. Как-то быстро реформировать эту структуру и показывать мгновенные результаты там невозможно".

Буданов якобы готовился к работе в Минобороны, хотя ему было бы трудно покидать ГУР, где он за время войны "настроил всю работу под свой стиль управления".

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Позже министр цифровой трансформации Михаил Федоров предлагал президенту назначить министром обороны вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова.

Зеленский даже провел несколько раундов переговоров с Кубраковым, но тот ставил условие: он перейдет в Минобороны, только если сохранит контроль за Министерством инфраструктуры, оставив там руководителем кого-то из своей команды.

Мол, он очень долго собирал туда команду, она сложно запускала большие проекты и теперь, когда эти проекты должны наконец показать результат, приход нового руководства может все разбалансировать.

Зеленскому не понравилось, что ему ставят условия. По данным УП, разговоры порой шли даже на повышенных тонах. В конце концов президент решил оставить Кубракова на его нынешнем месте.

После Кубракова Зеленский еще обдумывал назначение в Минобороны действующего министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина. Но тот только обжился в новом ведомстве и не рвался в Минобороны. Хотя и не отказал бы Зеленскому, если бы тот настаивал.

Предыстория:

5 сентября Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра обороны, а 6 сентября назначила вместо него бывшего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

Алексея Резникова после отставки с должности министра обороны на фоне скандалов относительно госзакупок для армии могут назначить послом Украины в Великобритании, однако официальный агреман еще не поступал.

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