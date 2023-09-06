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"Швидко реформувати неможливо": як Кубраков, Камишін і Буданов не стали міністрами оборони

Роман Романюк, Олена РощінаСереда, 6 вересня 2023, 14:22
Швидко реформувати неможливо: як Кубраков, Камишін і Буданов не стали міністрами оборони
Міністерство оборони України, фото МОУ - mil.gov.ua

Президент у різний час розглядав як можливі альтернативи Олексію Резнікову на посаді міністра оборони керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова та міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна – але зрештою ці кандидатури було відкинуто.

Джерело: стаття "Української правди" "Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова"

Деталі: У лютому президент розглядав кандидатуру керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Останній подобається Володимиру Зеленському сміливими операціями ГУР. 

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Буданов остерігався такого призначення, але прямо відмовляти президенту не хотів. 

Високопоставлені джерела УП в силових відомствах пояснювали вагання Буданова так: "Міністерство оборони – це величезна машина, де більша частина колективу є людьми передпенсійного віку. Якось швидко реформувати цю структуру і показувати миттєві результати там неможливо".

Буданов нібито готувався до роботи в Міноборони, хоча йому було б важко покидати ГУР, де він за час війни "налаштував всю роботу під свій стиль управління".

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Згодом міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонував президенту призначити міністром оборони віцепрем'єра з відбудови Олександра Кубракова.

Зеленський навіть провів кілька раундів переговорів із Кубраковим, але той ставив умову: він перейде в Міноборони, тільки якщо збереже контроль за Міністерством інфраструктури, залишивши там керівником когось зі своєї команди.

Мовляв, він дуже довго збирав туди команду, вона складно запускала великі проєкти і тепер, коли ці проєкти мають нарешті показати результат, прихід нового керівництва може все розбалансувати.

Зеленському не сподобалось, що йому ставлять умови. За даними УП, розмови часом йшли навіть на підвищених тонах. Врешті президент вирішив залишити Кубракова на його нинішньому місці. 

Після Кубракова Зеленський ще обдумував призначення в Міноборони чинного міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна. Але той тільки-но обжився в новому відомстві й не рвався в Міноборони. Хоча й не відмовив би Зеленському, якби той наполягав.

Передісторія:

  • 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.
  • Олексія Резнікова після відставки з посади міністра оборони на тлі скандалів щодо держзакупівель для армії можуть призначити послом України до Великої Британії, однак офіційний агреман ще не надходив. 

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Теми: МіноборониКубраковБудановкадри
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