Мужчина угрожал гранатой, а потом убегал от полиции в Кропивницком

Нетрезвый мужчина в Кропивницком угрожал взорвать гранату на АЗС, впрочем, как оказалось, взрывчатки у него не было.

Источник: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в Facebook

Детали: К мужчине вызвали полицию, когда он увидел патрульных, сел в авто и начал убегать. Несмотря на попытки правоохранителей заблокировать автомобиль беглеца, он продолжал движение.

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Дословно: "Тогда один из правоохранителей произвел выстрел в колесо из табельного оружия - благодаря этому злоумышленник был остановлен и задержан. И, как следствие, не навредил жизни и здоровью людей".

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