Чоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому

Нетверезий чоловік у Кропивницькому погрожував підірвати гранату на АЗС, втім, як виявилося, вибухівки у нього не було.

Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook

Деталі: До чоловіка викликали поліцію, коли він побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Попри намагання правоохоронців заблокувати автомобіль втікача, він продовжував рух.

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Дослівно: "Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей".

Передісторія:

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