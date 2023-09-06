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Чоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому

"Українська правда"Середа, 6 вересня 2023, 15:43
Чоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому
Скриншот з відео. Facebook - Іван Вигівський

Нетверезий чоловік у Кропивницькому погрожував підірвати гранату на АЗС, втім, як виявилося, вибухівки у нього не було.

Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook

Деталі: До чоловіка викликали поліцію, коли він побачив патрульних, сів у авто та почав тікати.  Попри намагання правоохоронців заблокувати автомобіль втікача, він продовжував рух.

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Дослівно: "Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 2 серпня в Марганці на Дніпропетровщині чоловік взяв заручницю у будівлі пенсійного фонду і підірвав там гранату.
  • Мешканці Києва 28 серпня знайшли дві гранати
  • У підвалі Будинку профспілок в Одесі 28 липня вибухнула граната в руках масажиста, який орендував там приміщення – він загинув, його клієнт поранений.

Теми: Кропивницькийполіція
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