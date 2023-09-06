Чоловік погрожував гранатою, а тоді тікав від поліції в Кропивницькому
Середа, 6 вересня 2023, 15:43
Нетверезий чоловік у Кропивницькому погрожував підірвати гранату на АЗС, втім, як виявилося, вибухівки у нього не було.
Джерело: голова Національної поліції України Іван Вигівський у Facebook
Деталі: До чоловіка викликали поліцію, коли він побачив патрульних, сів у авто та почав тікати. Попри намагання правоохоронців заблокувати автомобіль втікача, він продовжував рух.
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Дослівно: "Тоді один з правоохоронців здійснив постріл у колесо з табельної зброї – завдяки цьому зловмисник був зупинений та затриманий. І, як наслідок, не нашкодив життю та здоров’ю людей".
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