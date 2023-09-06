Зеленский: Есть новые оборонные и политические договоренности и готовим еще

Президент Владимир Зеленский сообщил, что 6 сентября Украина получила новые политические, оборонные и гуманитарные договоренности, но планируют и новые контакты с партнерами, чтобы усиливать украинское войско.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 6 сентября

Прямая речь Зеленского: "За этот день имеем новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали больше усиления".

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Детали: Он поблагодарил всех, кто помогает и будет помогать Украине.

Предыстория:

6 сентября правительство Соединенных Штатов объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в частности, боеприпасов с обедненным ураном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.