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Российские военные испытывают проблемы с изготовлением ракет и шин - ISW

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 05:36
Российские военные испытывают проблемы с изготовлением ракет и шин - ISW
Уничтожена российская техника. ФОТО ГЕНШТАБА

Российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с растущим дефицитом комплектующих как для высокоточного вооружения, так и резины для изготовления шин.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным института украинские и российские источники сообщают, что российская оборонно-промышленная база сталкивается с проблемами поставок.

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Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов 6 сентября сообщил, что Россия может производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и еще меньшее количество ракет "Искандер" в месяц.

Это не позволит России пополнить свои запасы до 2022 года. Юсов также сказал, что России трудно получить современное оптическое оборудование, электронику, чипы и схемы, а серый импорт и контрабанда не могут полностью покрыть потребности.

Российские источники также отметили, что российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины для военной техники, жизненно важной для боевых действий на передовой. Это усложнит передвижение колесных транспортных средств в болоте, во время дождя и гололеда.

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Темы: войнаРосcия
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