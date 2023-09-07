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Около 25 тысяч граждан Украины могут находиться в российском плену – Лубинец

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 15:36
Около 25 тысяч граждан Украины могут находиться в российском плену – Лубинец

Около 25 тысяч граждан Украины могут считаться пропавшими при особых обстоятельствах, то есть быть гражданскими заложниками и находиться в российском плену.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца

Прямая речь: "Что касается гражданских заложников, по моей информации, примерно 25 тысяч граждан Украины могут считаться такими, кто исчез при особых обстоятельствах. Ситуация у нас не меняется, она крайне ужасная: фактически ежедневно россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, таким образом пополняя этот список".

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Детали: Также омбудсман сообщил, что официальную информацию об украинском журналисте Дмитрии Хилюке российская сторона не предоставляет. Хилюка российские военнослужащие похитили в селе Козаровичи Киевской области 4 марта 2022 года и более полутора лет держат в плену.

Предыстория:

  • Журналист украинского информагентства УНИАН Дмитрий Хилюк находится в одной из исправительных колоний Владимирской области РФ, хотя Россия отрицает, что держит его в плену.

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Темы: оккупацияполиция
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