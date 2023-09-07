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В Пентагоне ждут разговора и встречи Остина и Умерова

"Украинская правда"Четверг, 7 сентября 2023, 23:51
В Пентагоне ждут разговора и встречи Остина и Умерова
Рустем Умеров, фото Украинской правды

В Министерстве обороны США ожидают, что первый телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым состоится в ближайшей перспективе.

Источник: заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Сингх: "Я уверена что они пообщаются очень скоро".

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Детали: Представительница американского оборонного ведомства отметила, что в Вашингтоне знают об утверждении Рустема Умерова в должности министра обороны Украины, поэтому телефонный разговор будет обязательно спланирован в ближайшее время. 

Кроме того, по ее словам, ожидается, что глава Пентагона Ллойд Остин встретится лично с Умеровым во время следующего заседания в формате "Рамштайн", запланированном во второй половине этого месяца.

Этому предшествовало: Верховная Рада Украины 5 сентября отправила в отставку министра обороны Алексей Резникова, а 6 сентября утвердила на этом посту Рустема Умерова. Он имеет опыт переговорщика в важных для Украины визитах и переговорах.

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Темы: СШАУмеров Рустем
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