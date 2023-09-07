Корниенко: Активисты и наши партнеры из G7 говорят, что надо открыть реестр деклараций
Первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко обеспокоен, как закрытый реестр деклараций будет восприниматься обществом, хотя сам голосовал за этот законопроект.
Источник: Украинское радио
Прямая речь: "Вчера (5 сентября — ред.) довольно бурно и долго обсуждали закон о декларировании, мы его приняли. К сожалению, мы приняли его с закрытыми декларациями.
Я голосовал за правку, открывающую реестр. Но таких коллег, как я , оказалось только 199 вместе со мной, и мы не смогли это решение принять. Поэтому теперь есть вопрос, как дальше этот закон будет восприниматься.
Действительно, есть антикоррупционные органы и активисты, которые говорят, что желательно было бы открыть реестр. Об этом говорят наши партнеры, в том числе G7 и представители Евросоюза".
Детали: В 2021 году ради должности заместителя главы ВР Корниенко сложил полномочия председателя президентской партии "Слуга народа", однако он все еще остается членом партии.
В сентябре 2023 года за закрытие деклараций еще на год проголосовали 329 нардепов, среди них - 216 "слуг народа".
Корниенко, действительно, проголосовал за правку о немедленном открытии деклараций, но ее поддержали лишь 117 однопартийцев бывшего главы "СН" (и всего 199 нардепом).
Он также проголосовал "за" законопроект №9534 об открытии электронного декларирования, но через год.
Предыстория:
- 5 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования для чиновников, но реестр откроют только через год.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что примет решение относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
- Украинцы собрали 25 тысяч подписей под петицией с требованием к президенту наложить вето на законопроект №9534 и вернуть его в парламент, чтобы открыть реестр имущественных деклараций чиновников.