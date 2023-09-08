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На Днепропетровщине застрелили мужчину: полиция проводит спецоперацию

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 20:59
На Днепропетровщине застрелили мужчину: полиция проводит спецоперацию
скриншот

В городе Каменское Днепропетровской области 8 сентября 30-летний мужчина застрелил человека, сейчас правоохранители проводят в области спецоперацию, чтобы найти злоумышленника.

Источник: Каменское районное управление полиции

Дословно: "8 сентября около 13 часов в г. Каменское 30-летний злоумышленник нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине. Установлено, что после инцидента нападающий скрылся на автомобиле "Subaru Forester" серого цвета.

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Для обнаружения автомобиля и задержания причастного к стрельбе на территории Днепропетровской области введено полицейскую операцию, ориентированы все наряды полиции. Полиция просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям".

Детали: Полицейские сообщают, что в результате огнестрельного ранения погиб 29-летний пострадавший.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство).

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Темы: полицияДнепропетровская область
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