Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 22:40
В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука

Офис генпрокурора сообщил, что бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, который принадлежит обвиняемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку, объявили в розыск.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Радио Свобода"

Дословно ОГП: "Постановлением следственного судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОІ, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр обременений движимого имущества.

Реклама:

Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно".

Детали: О местонахождении упомянутого автомобиля журналисты обратились также в Государственное бюро расследований, которое вело следствие по делу Медведчука.

 

Предоставлять любую информацию в ГБР отказались, аргументируя это тайной досудебного расследования.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведчукОфис генпрокурора
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
Медведчук
Невестка Марченко засветилась в московском бутике, а дочь "пасет задних" в вузе
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: