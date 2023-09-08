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В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука

Алена МазуренкоПятница, 8 сентября 2023, 22:40
В ОГП сообщили об исчезновении арестованного броневика Медведчука

Офис генпрокурора сообщил, что бронированный Mercedes-Benz S500 4 Matic, который принадлежит обвиняемому в госизмене экс-нардепу Виктору Медведчуку, объявили в розыск.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Радио Свобода"

Дословно ОГП: "Постановлением следственного судьи Лычаковского районного суда Львова наложен арест на имущество подозреваемого М., в том числе на автомобиль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 года выпуска, госномер АА1937ОІ, о чем внесены соответствующие сведения в Государственный реестр обременений движимого имущества.

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Указанный автомобиль объявлен в розыск в соответствии с постановлением следователя. В настоящее время его местонахождение неизвестно".

Детали: О местонахождении упомянутого автомобиля журналисты обратились также в Государственное бюро расследований, которое вело следствие по делу Медведчука.

 

Предоставлять любую информацию в ГБР отказались, аргументируя это тайной досудебного расследования.

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Темы: МедведчукОфис генпрокурора
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