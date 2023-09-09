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Разведка Британии: Россияне перебрасывают под Роботино подкрепление, чтобы сдержать ВСУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 09:56
Разведка Британии: Россияне перебрасывают под Роботино подкрепление, чтобы сдержать ВСУ
Фото: Getty Images

Российские военные начали перебрасывать под Роботино подкрепление с других участков фронта, чувствуя давление на свои оборонительные линии, эти действия уменьшат возможности оккупантов вести наступление.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор Минобороны Великобритании

Детали: Разведка констатирует, что украинские силы зашли в российскую многоуровневую линию обороны, расположенную к востоку от поселка Роботино, и украинские пехотинцы продолжают постепенное тактическое продвижение и истощают российские силы. 

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Кроме того, сохраняется давление на российские позиции южнее Бахмута, где украинские силы постепенно продвигаются между Клещеевкой и Андреевкой.

"Очень вероятно, что Россия перебросила силы с других участков фронта на замену истощенным подразделениям вокруг Роботино. Эти переброски сил вероятно ограничивают возможности РФ вести собственные наступательные операции на других участках фронта. Также эти передислокации, скорее всего, указывают на то, что они испытывают давление на свои оборонительные линии, в частности вокруг Роботино", - отмечает разведка.

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Темы: Вооруженные силыконтрнаступлениеРосcиявойна
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