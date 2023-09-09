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В Румынии нашли обломки еще одного дрона: президент "решительно осудил" инцидент

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 18:49
В Румынии нашли обломки еще одного дрона: президент решительно осудил инцидент
Клаус Йоханнис, фото: Bloomberg via Getty Images

На территории Румынии обнаружили обломки еще одного дрона, похожего на те, что использует РФ для атак по Украине, президент страны заявил о неприемлемом нарушении суверенного воздушного пространства Румынии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на HotNews.ro

Детали: Фрагменты дрона обнаружили в районе села Плауру, уезда Тульча. Поисковая миссия началась после получения информации от местных властей о возможном пребывании элементов беспилотника примерно в 2,5 километрах к юго-востоку от села.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис оперативно отреагировал на это событие, заявив, что обнаружение новых фрагментов беспилотников, подобных тем, что используются российскими военными, на румынской территории вблизи границы с Украиной, свидетельствует о том, что произошло совершенно неприемлемое нарушение суверенного воздушного пространства Румынии.

Прямая речь Йоханниса: "Я решительно осуждаю этот инцидент, спровоцированный российскими атаками на украинские порты на Дунае".

Больше деталей: Он отметил, что в субботу имел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, где проинформировал его о новых событиях, а тот подтвердил свою полную солидарность с Румынией и заверил, что Альянс и его члены полностью поддерживают Румынию.

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В качестве подтверждения поддержки Бухареста президент указал на недавнее решение США увеличить свое присутствие в Румынии с помощью самолетов F-16 в рамках миссии воздушной полиции в этой стране.

"Как я уже говорил ранее, в рамках НАТО Румыния очень хорошо защищена и пользуется самыми сильными гарантиями безопасности в нашей истории", – подчеркнул Йоханнис.

"Я снова решительно осуждаю неоднократные нападения РФ на украинское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе на украинские порты на Дунае вблизи границы с Румынией. Эти глубоко неоправданные атаки нарушают нормы международного права и являются военными преступлениями", – сказал президент.

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Темы: РумынияРосcиявойнабеспилотники
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