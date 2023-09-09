Кулеба рассказал о единственном раз, когда не смог выполнить поручение Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что вопрос спецтрибунала для военных преступников России стал единственным, где он не смог выполнить поручение президента Владимира Зеленского.

Источник: Кулеба во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров РФ: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. Но гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку".

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Детали: По словам Кулебы, "те, кто выступает против спецтрибунала, делают четкое заявление, что считают преступления России в Украине менее важным, чем преступления, совершенные во время войны в Югославии".

Украинский министр признал, что несмотря на то, что ряд стран, включая Украину, поддерживают создание спецтрибунала, позиция G7 склоняется к "гибридному трибуналу".

"Недавно президент спросил меня, что было создано (для продвижения идеи спецтрибунала. – Ред.), и я впервые на посту министра признал, что не могу предложить решение", – сказал глава МИД.

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Несмотря на это Кулеба остается сторонником такого трибунала.

"Если закон не соответствует цели достижения справедливости, то надо менять законодательство. И тогда справедливость станет возможной", – резюмировал он.

Что предшествовало: Украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, но согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого "гибридного трибунала".

Об этом "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.