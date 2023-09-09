Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба рассказал о единственном раз, когда не смог выполнить поручение Зеленского

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 9 сентября 2023, 21:24
Кулеба рассказал о единственном раз, когда не смог выполнить поручение Зеленского
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что вопрос спецтрибунала для военных преступников России стал единственным, где он не смог выполнить поручение президента Владимира Зеленского.

Источник: Кулеба во время форума Yalta European Strategy, который прошел 8-9 сентября в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды"

Прямая речь: "Специальный трибунал нужен, чтобы создать прецедент для наказания лидеров РФ: президента Путина, премьер-министра, чью фамилию я никак не могу запомнить, и главы МИД Лаврова. Но гибридный трибунал не дает ответа на вопрос, как наказать эту тройку".

Реклама:

Детали: По словам Кулебы, "те, кто выступает против спецтрибунала, делают четкое заявление, что считают преступления России в Украине менее важным, чем преступления, совершенные во время войны в Югославии".

Украинский министр признал, что несмотря на то, что ряд стран, включая Украину, поддерживают создание спецтрибунала, позиция G7 склоняется к "гибридному трибуналу".

"Недавно президент спросил меня, что было создано (для продвижения идеи спецтрибунала. – Ред.), и я впервые на посту министра признал, что не могу предложить решение", – сказал глава МИД.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на это Кулеба остается сторонником такого трибунала.

"Если закон не соответствует цели достижения справедливости, то надо менять законодательство. И тогда справедливость станет возможной", – резюмировал он.

Что предшествовало: Украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, но согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого "гибридного трибунала".

Об этом "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Гаагский трибунал" становится реальностью: как Украина и Запад договариваются о спецсуде для Путина.

Темы: Кулеба ДмитрийтрибуналЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Кулеба Дмитрий
"Погибшие Герои заслуживают почетного чествования", или Визит Блинкена завершается, а стыд остается
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Украине ATACMS: Опция остается открытой
Блинкен почтил павших защитников на Берковецком кладбище в Киеве
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
23:22
Россия уже потратила на войну против Украины более 167 млрд долларов – Forbes
Все новости...
Реклама: