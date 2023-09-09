Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кулеба розповів про єдиний раз, коли не зміг виконати доручення Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 21:24
Кулеба розповів про єдиний раз, коли не зміг виконати доручення Зеленського
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що питання спецтрибуналу для воєнних злочинців Росії стало єдиним, де він не зміг виконати доручення президента Володимира Зеленського. 

Джерело: Кулеба під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Спеціальний трибунал потрібен, щоб створити прецедент для покарання лідерів РФ: президента Путіна, прем’єр-міністра, чиє прізвище я ніяк не можу запам’ятати, та голови МЗС Лаврова. Натомість гібридний трибунал не дає відповіді на питання, як покарати цю трійку". 

Реклама:

Деталі: За словами Кулеби, "ті, хто виступає проти спецтрибуналу, роблять чітку заяву, що вважають злочини Росії в Україні менш важливим, аніж злочини, зроблені під час війни у Югославії".

Український міністр визнав, що попри те, що низка країн, включаючи Україну, підтримують створення спецтрибуналу, позиція G7 схиляється до "гібридного трибуналу". 

"Нещодавно президент запитав мене, що було створено (для просування ідеї спецтрибуналу. – ред.), і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення", – сказав глава МЗС.

ВІДЕО ДНЯ

Попри це Кулеба залишається прихильником такого трибуналу. 

"Якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості, то треба міняти законодавство. І тоді справедливість стане можливою", – резюмував він.

Що передувало: Українська влада визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого "гібридного трибуналу".

Про це "ЄвроПравда" розповідала у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна.

Теми: Кулеба ДмитротрибуналЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Кулеба Дмитро
"Загиблі Герої заслуговують на почесне вшанування", або Візит Блінкена завершується, а сором залишається
Кулеба обговорив з Блінкеном надання Україні ATACMS: Опція залишається відкритою
Блінкен вшанував полеглих захисників на Берковецькому цвинтарі в Києві
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
Загроза балістики: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: