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Кулеба розповів про єдиний раз, коли не зміг виконати доручення Зеленського

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 9 вересня 2023, 21:24
Кулеба розповів про єдиний раз, коли не зміг виконати доручення Зеленського
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Глава МЗС України Дмитро Кулеба визнав, що питання спецтрибуналу для воєнних злочинців Росії стало єдиним, де він не зміг виконати доручення президента Володимира Зеленського. 

Джерело: Кулеба під час форуму Yalta European Strategy, що пройшов 8-9 вересня у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Спеціальний трибунал потрібен, щоб створити прецедент для покарання лідерів РФ: президента Путіна, прем’єр-міністра, чиє прізвище я ніяк не можу запам’ятати, та голови МЗС Лаврова. Натомість гібридний трибунал не дає відповіді на питання, як покарати цю трійку". 

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Деталі: За словами Кулеби, "ті, хто виступає проти спецтрибуналу, роблять чітку заяву, що вважають злочини Росії в Україні менш важливим, аніж злочини, зроблені під час війни у Югославії".

Український міністр визнав, що попри те, що низка країн, включаючи Україну, підтримують створення спецтрибуналу, позиція G7 схиляється до "гібридного трибуналу". 

"Нещодавно президент запитав мене, що було створено (для просування ідеї спецтрибуналу. – ред.), і я вперше на посаді міністра визнав, що не можу запропонувати рішення", – сказав глава МЗС.

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Попри це Кулеба залишається прихильником такого трибуналу. 

"Якщо закон не відповідає меті досягнення справедливості, то треба міняти законодавство. І тоді справедливість стане можливою", – резюмував він.

Що передувало: Українська влада визнала, що не зможе заручитися підтримкою для запропонованого нею формату трибуналу на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН, натомість погодилась на дещо видозмінений формат так званого "гібридного трибуналу".

Про це "ЄвроПравда" розповідала у статті "Гаазький трибунал" стає реальністю: як Україна та Захід домовляються про спецсуд для Путіна.

Теми: Кулеба ДмитротрибуналЗеленський
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