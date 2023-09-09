Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Крым
Суббота, 9 сентября 2023, 21:13
Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что ПВО оккупантов в субботу вечером сбила три украинских беспилотника на западе и северо-западе полуострова.
Источник: Аксенов в Telegram
Детали: В 19:24 Аксенов сообщил, что в северо-западном районе Крыма российская ПВО сбила "вражеский" БПЛА и попросил сохранять спокойствие.
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В 20:38 он добавил, что на западе оккупированного полуострова ПВО сбила еще два беспилотника.