Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Крым

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявил, что ПВО оккупантов в субботу вечером сбила три украинских беспилотника на западе и северо-западе полуострова.

Источник: Аксенов в Telegram

Детали: В 19:24 Аксенов сообщил, что в северо-западном районе Крыма российская ПВО сбила "вражеский" БПЛА и попросил сохранять спокойствие.

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В 20:38 он добавил, что на западе оккупированного полуострова ПВО сбила еще два беспилотника.