У Чернігові п’яна іменинниця запустила салют: її затримали разом з поплічником

У Чернігові вночі п’яні чоловік та жінка запустили феєрверки, їх затримала поліція.

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області, Чеline

Деталі: Поліція повідомляє, що 45-річний чоловік та 40-річна жінка запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Вони були в нетверезому стані і пояснили свої дії святкуванням дня народження жінки. Правоохоронці вилучили використану піротехніку.

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фото поліції

Відкрито провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Дослівно: "Поліція Чернігівщини вкотре наголошує: використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено. Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних – притягнуто до відповідальності".