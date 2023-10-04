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У Чернігові п’яна іменинниця запустила салют: її затримали разом з поплічником

Тетяна ЛозовенкоСереда, 4 жовтня 2023, 11:53
У Чернігові п’яна іменинниця запустила салют: її затримали разом з поплічником
фото поліції

У Чернігові вночі п’яні чоловік та жінка запустили феєрверки, їх затримала поліція. 

Джерело: пресслужба поліції Чернігівської області, Чеline

Деталі: Поліція повідомляє, що 45-річний чоловік та 40-річна жінка запустили феєрверк у сквері на вулиці Івана Мазепи. Вони були в нетверезому стані і пояснили свої дії святкуванням дня народження жінки. Правоохоронці вилучили використану піротехніку.

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фото поліції

Відкрито провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).  Їм загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Дослівно: "Поліція Чернігівщини вкотре наголошує: використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено. Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних – притягнуто до відповідальності".

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Теми: поліціяЧернігів
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