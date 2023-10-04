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ГУР прогнозирует усиление ядерных угроз со стороны России – Зеленский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 4 октября 2023, 17:24
ГУР прогнозирует усиление ядерных угроз со стороны России – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕнский, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Украинская разведка сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что Россия увеличит количество ядерных угроз до конца года. 

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

Прямая речь: "Демонстрация ядерного оружия – это демонстрация не силы, а слабости, потому что бой на земле и дипломатия не принесли (для России - ред.) тех результатов, которых они ожидали: они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить в бою на земле. 

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До конца года будет больше ядерных угроз, говорит наша разведка".

Детали: Президент подчеркнул, что Владимир Путин "решил идти дальше", и прекращение войны противоречит желанию президента страны-агрессора. Примером тому является "зерновая сделка". 

Также Зеленский сообщил, что все еще ждет Папу Римского в Украине: "Я пригласил Папу Римского в Украину, я был бы счастлив, если бы он приехал".

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Кроме того, президент выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны США продолжится в будущем.

Темы: ЗеленскийразведкаРосcияядерное оружие
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