Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ГУР прогнозирует усиление ядерных угроз со стороны России – Зеленский

Татьяна ЛозовенкоСреда, 4 октября 2023, 17:24
ГУР прогнозирует усиление ядерных угроз со стороны России – Зеленский
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕнский, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Украинская разведка сообщила президенту Владимиру Зеленскому, что Россия увеличит количество ядерных угроз до конца года. 

Источник: Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24

Прямая речь: "Демонстрация ядерного оружия – это демонстрация не силы, а слабости, потому что бой на земле и дипломатия не принесли (для России - ред.) тех результатов, которых они ожидали: они хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить в бою на земле. 

Реклама:

До конца года будет больше ядерных угроз, говорит наша разведка".

Детали: Президент подчеркнул, что Владимир Путин "решил идти дальше", и прекращение войны противоречит желанию президента страны-агрессора. Примером тому является "зерновая сделка". 

Также Зеленский сообщил, что все еще ждет Папу Римского в Украине: "Я пригласил Папу Римского в Украину, я был бы счастлив, если бы он приехал".

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, президент выразил уверенность, что поддержка Украины со стороны США продолжится в будущем.

Темы: ЗеленскийразведкаРосcияядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Украинские спецназовцы высадились в Крыму, был бой с потерями – ГУР
75-летняя женщина получила ранения из-за обстрела Никополя
Даже одна ракета HIMARS, привела бы к более серьезным разрушениям: отчет ООН о теракте в Оленовке
Америка передала Украине конфискованные иранские патроны
Последние новости
14:45
В 2023 году украинцы донатили в 3 раза больше, чем в прошлом году - monobank
14:33
Зеленский: От ракетного удара 29 декабря погибли 39 человек
14:18
Основатель правящей партии Грузии Иванишвили заявил, что возвращается в политику
14:03
фотоБойцы НГУ сбили крылатую ракету из стрелкового оружия во время массированной атаки в пятницу
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
Все новости...
Реклама: