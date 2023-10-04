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75-летняя женщина получила ранения из-за обстрела Никополя

Татьяна ОлейникСреда, 4 октября 2023, 19:09
75-летняя женщина получила ранения из-за обстрела Никополя
Обстрел никополя 4 октября. Фото из Telegram Сергея Лисака

В среду, 4 октября, россияне били по Никополю артиллерией и дроном-камикадзе, есть раненая женщина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "Утром и днем – обстрелы. А между этим – удар вражеским беспилотником. Осколочное ранение получила 75-летняя женщина. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести".

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Детали: В Никополе изуродованы 10 частных домов, несколько хозяйственных построек. Еще одна – разрушена. Поврежден и объект инфраструктуры, авто и линии электропередач.

Темы: Днепропетровская областьНикопольобстрел
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