Америка передала Украине конфискованные иранские патроны

Вооруженные силы США передали Украине патроны иранского производства, которые были конфискованы как контрабанда.

Источник: заявление американского командования, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Детали: Согласно заявлению американского Центрального командования, "2 октября 2023 года правительство США передало Вооруженным Силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм".

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Эти патроны были изъяты еще в декабре 2021 года военно-морскими силами Центрального командования США на судне MARWAN I, которое перевозило их в группировки хуситов в Йемене в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.

В июле этого года правительство США конфисковало патроны по иску Министерства юстиции, уточняется в сообщении.

"США обязуются сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, чтобы противодействовать потоку иранской летальной помощи в регионе всеми законными средствами, в том числе санкциями США и ООН, а также через запреты", – добавили в Центральном командовании ВС США.

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