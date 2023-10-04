Коллаборация, продажа оружия, порнография: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ МП

В СБУ сообщают, что с начала полномасштабной агрессии России по их материалам было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 - митрополиты церкви.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Отмечается, что среди разоблаченных преступлений - 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Реклама:

Кроме того, правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространения детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ МП сообщено о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.

Двух осужденных клириков-коллаборантов удалось обменять на украинских воинов, которые находились в плену у россиян.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, речь идет о настоятеле Свято-Тихвинского храма Северодонецкой епархии УПЦ МП (Андрей Павленко -ред.), который в апреле 2022 года "сдавал" российским оккупантам участников движения сопротивления на территории общины. По "наводке" коллаборанта в рясе захватчики похищали потерпевших и заключали их в застенок.

Суд назначил ему 12 лет тюрьмы, в дальнейшем его, вместе с пленными российскими военными, удалось обменять на 63 украинских защитника.

Также сотрудники СБУ задержали клирика Горловской епархии УПЦ МП (Николай Зирка -ред.), который после захвата Лимана организовал собрание жителей общины для "избрания" руководства местной оккупационной администрации. Он получил 7 лет лишения свободы.

Вместе с этим прекращено гражданство Украины 19 представителям УПЦ МП, которые имеют российские паспорта и распространяли прокремлевские нарративы о войне в Украине. Среди них - митрополиты из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей, а также из временно оккупированного Крыма.

Также запрещен въезд в Украину более 177 клирикам РПЦ, в том числе бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ МП в Сумской области.

По разоблаченным фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления всех лиц, причастных к подрывной деятельности в религиозной среде Украины в условиях войны, отмечают в СБУ.

Дословно: "Служба безопасности в очередной раз подчеркивает, что в своей деятельности действует исключительно в рамках Конституции Украины и действующего законодательства, а также с уважением относится к правам каждого гражданина на свободу выбора вероисповедания и мировоззрения.

Но ни один вражеский приспешник и криминальный элемент не сможет за рясой спрятаться от правосудия за преступления против Украины".

Читайте также: "Коллаборационисты в рясе"? Что ждет Украинскую православную церковь (не) Московского патриархата