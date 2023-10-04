РосСМИ: вернувшиеся с войны в Украине россияне убили по меньшей мере 27 человек

Российские военные и бойцы вернувшихся с войны в Украине военизированных структур, по подсчетам СМИ, совершили не менее 20 преступлений, в которых погибли 27 человек, в большинстве этих преступлений обвинили бывших бойцов "ЧИК Вагнер".

Источник: российское издание "Агентство"

Детали: По данным издания, "вагнеровцы" обвинили в совершении 12 преступлений, их жертвами стали 19 человек.

Реклама:

Только за первые три дня октября бывшие наемники совершили два убийства: 3 октября экс-вагнеровец Денис Степанов в Красноярском крае, вероятно, поджег дом с двумя женщинами, а 1 октября в Липецке бывший боец, по версии следствия, убил 4-летнюю дочь своей жены. .

В конце сентября в Нижегородской области бывший вагнеровец Олег, вероятно, облил бензином и заживо сжег сестру. В середине того же месяца россиянин Сергей К., по версии следствия, забил камнем сослуживца из-за невозвращенного долга.

В сентябре подозреваемым в убийстве стал вернувшийся с войны житель Читы Цирен-Доржи Циренжапов, куда попал из колонии.

ВИДЕО ДНЯ

Также известны случаи, когда эксвоенный "ЧВК Вагнер" Роман М., вероятно, убил собутыльника в Кемеровской области, а контрактник Сергей убил сожительницу в Бурятии.

В сентябре также произошло самое массовое убийство, с вагнеровцем Игорем Софоновым, который вместе со своим знакомым, убил сразу шесть человек, а затем подожгли два дома, чтобы скрыть следы.

В июле в убийстве обвинили одного добровольца, в мае таких убийств было 3, в апреле – 5, в марте – 2.

Издание отчитывается именно за этот период – с марта 2023 года.