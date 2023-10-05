Байден в специальном обращении объяснит почему Украину нужно поддерживать – Белый дом
Президент США Джо Байден в специальном обращении хочет объяснить американскому народу и Конгрессу США, насколько важно продолжать оказывать Украине финансовую помощь и помощь в сфере безопасности.
Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду
Детали: По ее словам большинство законодателей и в Конгрессе и в Палате представителей в дальнейшем поддерживают выделение помощи Украине. Речь Байдена будет направлена на то, чтобы убедиться, что обе палаты Конгресса придерживаются своего обещания и проголосуют за украинский вопрос.
Также Жан-Пьер выразила обеспокоенность небольшой группой республиканцев в Палате представителей, которые "вызывают хаос".
Прямая речь Жан-Пьер: "Мы хотим убедиться, что наше обязательство перед народом Украины будет продолжаться. Было бы большой ошибкой, если мы не продолжим это делать.
Американцы просто устали от внутренней борьбы, которую они сейчас видят в Палате. Они хотят видеть двухпартийное сотрудничество, и президент готов это сделать".
Предыстория:
- Ранее в среду президент США Джо Байден анонсировал, что произнесет большую речь о необходимости продолжать помогать Украине.
- Напомним, Байден в среду прокомментировал отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отметив, что беспокоится из-за дальнейшего одобрения помощи Украине.