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Байден в специальном обращении объяснит почему Украину нужно поддерживать – Белый дом

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 00:12
Байден в специальном обращении объяснит почему Украину нужно поддерживать – Белый дом
Карин Жан-Пьер, фото Getty Images

Президент США Джо Байден в специальном обращении хочет объяснить американскому народу и Конгрессу США, насколько важно продолжать оказывать Украине финансовую помощь и помощь в сфере безопасности.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду 

Детали: По ее словам большинство законодателей и в Конгрессе и в Палате представителей в дальнейшем поддерживают выделение помощи Украине. Речь Байдена будет направлена на то, чтобы убедиться, что обе палаты Конгресса придерживаются своего обещания и проголосуют за украинский вопрос.

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Также Жан-Пьер выразила обеспокоенность небольшой группой республиканцев в Палате представителей, которые "вызывают хаос".

Прямая речь Жан-Пьер: "Мы хотим убедиться, что наше обязательство перед народом Украины будет продолжаться. Было бы большой ошибкой, если мы не продолжим это делать.

Американцы просто устали от внутренней борьбы, которую они сейчас видят в Палате. Они хотят видеть двухпартийное сотрудничество, и президент готов это сделать".

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Предыстория:

  • Ранее в среду президент США Джо Байден анонсировал, что произнесет большую речь о необходимости продолжать помогать Украине.
  • Напомним, Байден в среду прокомментировал отставку спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, отметив, что беспокоится из-за дальнейшего одобрения помощи Украине.

Темы: БайденСША
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