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Байден у спеціальному зверненні пояснить чому Україну потрібно підтримувати – Білий дім

"Українська правда"Четвер, 5 жовтня 2023, 00:12
Байден у спеціальному зверненні пояснить чому Україну потрібно підтримувати – Білий дім
Карін Жан-Пʼєр, фото Getty Images

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні хоче пояснити американському народові та Конгресу США, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгу у середу 

Деталі: За її словами більшість законодавців і у Конгресі і в Палаті представників надалі підтримують виділення допомоги Україні. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.

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Також Жан-Пʼєр висловила занепокоєння невеликою групою республіканців у Палаті представників, які "спричиняють хаос".

Пряма мова Жан-Пʼєр: "Ми хочемо переконатися, що наше зобовʼязання перед народом України продовжуватиметься. Було б великою помилкою, якщо ми не продовжимо це робити.

Американці просто втомилися від внутрішньої боротьби, яку вони зараз бачать у Палаті. Вони хочуть бачити двопартійну співпрацю, і президент готовий це зробити".

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Передісторія:

  • Раніше у середу президент США Джо Байден анонсував, що виголосить велику промову про необхідність продовжувати допомагати Україні.
  • Байден також прокоментував відставку спікера Палати представників Кевіна Маккарті, зазначивши, що непокоїться через подальше схвалення допомоги Україні.

Теми: БайденСША
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