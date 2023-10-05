Байден у спеціальному зверненні пояснить чому Україну потрібно підтримувати – Білий дім

Президент США Джо Байден у спеціальному зверненні хоче пояснити американському народові та Конгресу США, наскільки важливо продовжувати надавати Україні фінансову та безпекову допомогу.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр на брифінгу у середу

Деталі: За її словами більшість законодавців і у Конгресі і в Палаті представників надалі підтримують виділення допомоги Україні. Промова Байдена буде спрямована на те, щоб переконатися, що обидві палати Конгресу дотримуються своєї обіцянки і проголосують за українське питання.

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Також Жан-Пʼєр висловила занепокоєння невеликою групою республіканців у Палаті представників, які "спричиняють хаос".

Пряма мова Жан-Пʼєр: "Ми хочемо переконатися, що наше зобовʼязання перед народом України продовжуватиметься. Було б великою помилкою, якщо ми не продовжимо це робити.

Американці просто втомилися від внутрішньої боротьби, яку вони зараз бачать у Палаті. Вони хочуть бачити двопартійну співпрацю, і президент готовий це зробити".

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