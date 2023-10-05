На ЗАЭС увеличился риск аварии: МАГАТЭ рекомендует перевести блоки в состояние "холодной остановки"

Российские захватчики на оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в режим "горячей остановки".

Источник: президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, Энергоатом, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, МАГАТЭ

Детали: В МАГАТЭ отметили необходимость соблюдения на ЗАЭС правил, которые установила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, и которые требуют перевода всех энергоблоков в состояние "холодной остановки".

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Энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

В Энергоатоме считают, что манипуляции россиян увеличивают угрозу возникновения радиационной аварии на ЗАЭС.

Прямая речь Котина: "Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии".

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Прямая речь Гросси: "Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) теперь снова использует реакторный блок №4 для производства пара для выполнения различных функций безопасности на объекте после устранения утечки воды, обнаруженной в середине августа".

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