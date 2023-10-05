На ЗАЭС увеличился риск аварии: МАГАТЭ рекомендует перевести блоки в состояние "холодной остановки"
Российские захватчики на оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в режим "горячей остановки".
Источник: президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, Энергоатом, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Детали: В МАГАТЭ отметили необходимость соблюдения на ЗАЭС правил, которые установила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, и которые требуют перевода всех энергоблоков в состояние "холодной остановки".
Энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".
В Энергоатоме считают, что манипуляции россиян увеличивают угрозу возникновения радиационной аварии на ЗАЭС.
Прямая речь Котина: "Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии".
Прямая речь Гросси: "Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) теперь снова использует реакторный блок №4 для производства пара для выполнения различных функций безопасности на объекте после устранения утечки воды, обнаруженной в середине августа".
Предыстория:
- МАГАТЭ 3 октября провело очередную ротацию своей миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС.
- По информации МАГАТЭ, блок №6 ЗАЭС оккупанты выводят из "горячего" останова в "холодный".
- В августе из-за действий оккупантов на 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй.
- Эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской атомной электростанции.