Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На ЗАЭС увеличился риск аварии: МАГАТЭ рекомендует перевести блоки в состояние "холодной остановки"

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 02:55
На ЗАЭС увеличился риск аварии: МАГАТЭ рекомендует перевести блоки в состояние холодной остановки
Фото иллюстративное, Энергоатом

Российские захватчики на оккупированной Запорожской атомной электростанции вывели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в режим "горячей остановки". 

Источник: президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, Энергоатом, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, МАГАТЭ

Детали: В МАГАТЭ отметили необходимость соблюдения на ЗАЭС правил, которые установила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины, и которые требуют перевода всех энергоблоков в состояние "холодной остановки".

Реклама:

Энергоблок №6, по информации МАГАТЭ, выводят из "горячего" состояния в "холодное".

В Энергоатоме считают, что манипуляции россиян увеличивают угрозу возникновения радиационной аварии на ЗАЭС.

Прямая речь Котина: "Пребывание российских военных, оружия и тяжелой техники на площадке Запорожской АЭС, а также несоблюдение требований лицензий Госатомрегулирования ведет к неизбежной деградации оборудования и систем станции, важных для безопасности. Это может привести не только к росту количества отказов оборудования, но и спровоцировать возникновение радиационной аварии".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь Гросси: "Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) теперь снова использует реакторный блок №4 для производства пара для выполнения различных функций безопасности на объекте после устранения утечки воды, обнаруженной в середине августа".

Предыстория:

Темы: Запорожская областьЗАЭСМАГАТЭ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука

У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов

В США призвали Зеленского сосредоточиться на борьбе с коррупцией

Количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи

Российский корабль "Павел Державин" получил повреждения возле Севастополя – спикер ВМС

фотоВ Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр – его задержали

Все новости...
Запорожская область
Украинские военные продвинулись возле Новопрокоповки и Бахмута - ISW
Россияне в Токмаке начали паниковать: вывозят семьи и целые учебные заведения − Федоров
Скорее всего, россияне сами сбили свой Су-35 под Токмаком − британская разведка
Последние новости
13:27
Криминалисты идентифицировали всех погибших в Грозе, их 59 человек − МВД
13:25
видеоВоздушные силы показали работу ПВО по "Шахедам" ночью
13:09
В Минэкономики прогнозируют рост ВВП Украины в этом году на 4%
13:05
На блок-посту в Киеве раздались выстрелы: полиция выясняет обстоятельства
13:00
Оккупанты распространяют фейк о продаже на аукционе квартиры Елены Зеленской в Крыму
12:44
фотоВ Киеве во время пожара женщина выпрыгнула из окна и погибла
12:39
Украина готовится значительно увеличить экспорт зерна через Румынию и Молдову – Шмыгаль
12:38
Буданов о войне: Мы выбились из графика
12:26
СБУ собрала доказательства госизмены экс-ведущей телеканалов Медведчука
12:10
У Кадырова были проблемы с почками, но он выздоровел – Буданов
Все новости...
Реклама: