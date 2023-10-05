Украинские военные продвинулись возле Новопрокоповки и Бахмута - ISW
Украинские войска продолжали наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии Авдеевка-Донецк и возле Новопрокоповки Запорожской области.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Аналитики института сообщают, что корреспондент кремлевского издания "Известия" утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клищеевки в Донецкой области.
Российские военные также утверждали, что украинские войска возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещеевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути и что продолжаются бои в противоречивых "серых зонах" к северо-востоку и юго-западу от Андреевки.
Кроме этого, по информации из российских источников известно, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись.
На западе Запорожской области украинские войска достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 4 октября, показывают, что украинские силы незначительно продвинулись вдоль небольшой местной дороги к востоку от Новопрокоповки (примерно 5 км к юго-востоку от Роботино). Украинские силы также удерживают позиции вблизи системы окопов, которая пролегает вдоль трассы Орехов-Токмак между Роботиным и Новопрокоповкой.
Российские военные отмечают, что украинские войска усилили обстрелы вдоль линии Роботино-Копани (примерно 5 км к северо-западу от Роботино), и некоторые российские источники утверждали, что украинские силы продвинулись к некоторым российским оборонительным окопам на этой линии в течение последнего дня.
Российские войска 4 октября продолжили контратаку на западе Запорожской области и восстановили некоторые позиции. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали вблизи Роботино и Вербового. Несколько российских источников утверждали, что российским десантникам (ВПВ) удалось отбросить украинские силы примерно на 2 км возле Вербового 4 октября. Российский военный блогер опубликовал яркие кадры, на которых отряд десантников 7-й дивизии ВПВ якобы зачищает захваченный украинский опорный пункт где-то между Роботиным и Вербовым.
Ключевые выводы ISW за 4 сентября:
- Российские военные недавно перевели несколько судов Черноморского флота из порта в оккупированном Севастополе (Крым) в порт в Новороссийске (Краснодарский край), вероятно, пытаясь защитить их от украинских ударов в оккупированном Крыму.
- Украинские войска продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и в октябре незначительно продвинулись вперед.
- Осенне-зимние погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступательные действия украинских войск.
- Кремль, вероятно, активизирует использование инструментов цифрового авторитаризма для усиления внутренних репрессий и усиления контроля над информационным пространством.
- CNN 4 октября сообщила, что США передадут Украине изъятое иранское оружие и боеприпасы.
- Российские источники продолжают рассуждать о нынешней роли бывшего командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) и связанного с группой Вагнера генерала армии Сергея Суровикина после мятежа "ЧВК Вагнер", еще больше подчеркивая его неизменную актуальность в российском информационном пространстве.
- Евросоюз готовится к переговорам по вступлению Украины в ЕС, которые состоятся в декабре.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и достигли ограниченных успехов возле Кременной.
- Российские власти продолжают работу по сбору информации о российских гражданах для призыва.
- Вице-премьер-министр России по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин активно участвует в российских инфраструктурных проектах в оккупированной Украине.