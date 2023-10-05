В Миргороде и Кропивницком были слышны звуки взрывов

В ночь на 5 октября в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком в Кировоградской области были слышны звуки взрывов.

Источник: Суспільне со ссылкой на местных жителей и своих корреспондентов

Детали: В обеих областях была объявлена воздушная тревога.

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