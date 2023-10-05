В Миргороде и Кропивницком были слышны звуки взрывов
Четверг, 5 октября 2023, 02:00
В ночь на 5 октября в Миргороде Полтавской области и в Кропивницком в Кировоградской области были слышны звуки взрывов.
Источник: Суспільне со ссылкой на местных жителей и своих корреспондентов
Детали: В обеих областях была объявлена воздушная тревога.
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Предыстория:
- В ночь на 5 октября в Сумской, Полтавской, Запорожской, Черниговской и Харьковской областях возникла угроза применения баллистического вооружения.
- Поздно вечером 4 октября россияне запустили группы ударных БпЛА в направлении южных областей.