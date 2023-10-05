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Силы обороны отбили атаки на 4 направлениях и наступали на двух – Генштаб

Елена РощинаЧетверг, 5 октября 2023, 08:26
Силы обороны отбили атаки на 4 направлениях и наступали на двух – Генштаб
Бойцы в окопе, фото Генштаб ВСУ

За минувшие сутки украинские защитники отбили атаки российских войск на Купянском, Лиманском, Шахтерском, Запорожском направлениях и вели наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. 

Источник: информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6 утра 5 октября 2023 года, 589 день полномасштабной войны

Детали: За прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений на фронте. 

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В целом армия РФ нанесла 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершила 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских войск, так и по гражданским объектам Украины. 

Кроме того, ночью оккупанты атаковали Украину с применением 29 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", украинская противовоздушная оборона уничтожила 24 вражеских "Шахеда".

Авиационным ударам подверглись: Синьковка, Подолы Харьковской области; Куземовка, Новоселовское, Белогоровка Луганской области; Северск, Спорное, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Торецк, Александро-Шультино, Авдеевка, Марьинка, Новомихайловка, Золотая Нива, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Казацкое, Николаевка, Ольговка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 140 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении.

  • В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски украинских войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе севернее Зыбино Харьковской области.
  • На Лиманском направлении Силы обороны отбили 7 атак врага в районах восточнее Макеевки Луганской области и северо-западнее Дибровы Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Григорьевка, Клещеевка и Андреевка Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском и Марьинском направлениях противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Авдеевки Донецкой области и улучшить тактическое положение в районе Ласточкино Донецкой области. Враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районах населенных пунктов Золотая Нива и Ровнополь Донецкой области. 
  • На Запорожском направлении Силы обороны успешно отбили атаки врага в районах Новодаровки, Вербового и Роботино Запорожской области.
  • Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.
  • В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят поражения по тылам противника.

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 артиллерийским средствам и по складу боеприпасов противника".

Темы: войнаБахмутконтрнаступлениеГенштаб
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