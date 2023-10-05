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Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны

Алена МазуренкоЧетверг, 5 октября 2023, 10:10
Кабмин назначил еще трех заместителей министра обороны

5 октября Кабинет министров назначил еще трех новых заместителей министра обороны.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, министр обороны Рустем Умеров

Детали: 5 октября Кабмин назначил:

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  • Гаврилюка Ивана Юрьевича заместителем министра обороны Украины;
  • Гайдера Станислава Мечеславовича заместителем министра обороны Украины;
  • Клименкова Дмитрия Олеговича заместителем министра обороны Украины.

Умеров сообщил, что Иван Гаврилюк станет заместителем по вопросам военно-технической политики.

По его словам, Гаврилюк - генерал-лейтенант: "В апреле-августе 2022 года был председателем рабочей группы Украины в координационном центре по оказанию помощи в Германии, ранее - советник командующего сил логистики ВСУ и руководитель главного управления логистики - заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Прямая речь Умерова: "Важнейшие задачи - развитие ВВТ Сил обороны, перепрофилирование украинского ОПК на номенклатуру НАТО и тесное сотрудничество со странами партнерами".

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Дмитрий Клименков - заместитель по вопросам закупок

Ранее работал коммерческим директором АО "Укртрансгаз".

Умеров отметил, что за время работы ему удалось более чем на 50% перевыполнить план по закачке газа в подземные хранилища и на 15% увеличить количество клиентов-нерезидентов.

До этого работал первым заместителем председателя ФГИУ, директором по инфраструктуре и логистике МАУ и руководителем крупных проектов в шведской компании Эриксон.

Ключевые приоритеты в должности - стандартизация, систематизация, действенный контроль и цифровизация закупок, создание поэтапного алгоритма закупок и контроля, полноценный запуск Агентства нелетальных закупок.

Станислав Гайдер - заместитель по вопросам институционального развития.

Гайдер - руководитель цифровой трансформации НАПК. На предыдущей должности занимался стратегическим планированием агентства по методологии целей и ключевых результатов (OKRs) где были перенастроены ключевые бизнес-процессы. Под его управлением запущен Антикоррупционный портал Украины, Реестр коррупционеров, Единый портал сообщений обличителей коррупции и др.

Главный приоритет - развитие устойчивой и целостной институции Минобороны, которая опирается на данные и обеспечивает прозрачность и подотчетность.

Что было раньше: 27 сентября Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны. Тогда правительство назначило Юрия Джигира, Наталью Калмыкову и Екатерину Черногоренко.

Предыстория:

  • 18 сентября Кабинет министров уволил с должностей 6 заместителей министра обороны и госсекретаря министерства.
  •  5 сентября Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.
  • 6 сентября новым министром был назначен Рустем Умеров.

Темы: Миноборонывойна
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