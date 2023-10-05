Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні загинули чоловік і жінка під час ранкового обстрілу

Олена РощінаЧетвер, 5 жовтня 2023, 10:39
У Херсоні загинули чоловік і жінка під час ранкового обстрілу
5 жовтня в Херсоні знову загинули люди від обстрілу, фото Херсонської обласної прокуратури

Через обстріл, що вівся по Херсону вранці 5 жовтня з окупованої території Херсонської області, загинули двоє цивільних людей. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Мрочка: "Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами житлових кварталів середмістя Херсона загинули двоє людей – чоловік і жінка віком приблизно 50-55 років".

Реклама:

Деталі: За даними прокуратури, 5 жовтня близько 09:30 збройними силами рф вкотре здійснено артилерійський обстріл середмістя Херсона. Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення. 

У результаті ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей – чоловік і жінка, які перебували на вулиці. Дані щодо травмованих та поранених уточнюються.

 
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона вранці 5 жовтня
Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: У прибережних районах Херсона вранці 5 жовтня пролунала серія вибухів, росіяни вели обстріл із окупованого східного берега Херсонської області.

УП, доповнено
Теми: Херсонобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Усі новини...
Херсон
У прибережних районах Херсона пролунала серія вибухів
Росіяни обстріляли Херсон вночі і вранці – пошкоджено освітній заклад
Через обстріл Херсона загинув літній чоловік – МВА
Останні новини
13:09
У Мінекономіки прогнозують зростання ВВП України цьогоріч на 4%
13:05
На блок-посту в Києві пролунали постріли: поліція з'ясовує обставини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа буде без світла, води і палива, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
Усі новини...
Реклама: