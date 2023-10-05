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У Херсоні загинули чоловік і жінка під час ранкового обстрілу

Олена РощінаЧетвер, 5 жовтня 2023, 10:39
У Херсоні загинули чоловік і жінка під час ранкового обстрілу
5 жовтня в Херсоні знову загинули люди від обстрілу, фото Херсонської обласної прокуратури

Через обстріл, що вівся по Херсону вранці 5 жовтня з окупованої території Херсонської області, загинули двоє цивільних людей. 

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко і Херсонська обласна прокуратура

Пряма мова Мрочка: "Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами житлових кварталів середмістя Херсона загинули двоє людей – чоловік і жінка віком приблизно 50-55 років".

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Деталі: За даними прокуратури, 5 жовтня близько 09:30 збройними силами рф вкотре здійснено артилерійський обстріл середмістя Херсона. Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення. 

У результаті ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей – чоловік і жінка, які перебували на вулиці. Дані щодо травмованих та поранених уточнюються.

 
Двоє людей загинули під час обстрілу Херсона вранці 5 жовтня
Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: У прибережних районах Херсона вранці 5 жовтня пролунала серія вибухів, росіяни вели обстріл із окупованого східного берега Херсонської області.

УП, доповнено
Теми: Херсонобстрілвійна
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