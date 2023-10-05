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США и ЕС ищут юридические основания, чтобы передать Украине $300 млрд российских активов – Блинкен

"Украинская правда"Четверг, 5 октября 2023, 04:38
США и ЕС ищут юридические основания, чтобы передать Украине $300 млрд российских активов – Блинкен
Энтони Блинкен, фото news.utexas.edu

США и европейские партнеры изучают какие правовые основания есть для использования замороженных российских активов для восстановления Украины - речь идет о $300 миллиардах.

Источник: заявление госсекретаря США Энтони Блинкена во время дискуссии в университете Техаса в Остине в среду, 4 октября

Прямая речь Блинкена: "По моему мнению, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать - как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа".

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Детали: Он сказал, что речь идет о $300 миллиардах.

По словам Блинкена, в случае, если позволить России делать то, что она делает с Украиной без наказания, это пошлет сигнал во всем мире странам, которые собираются начать агрессию, что им это сойдет с рук: "Это открытие ящика Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, мире конфликта и агрессии".

Он считает, что в этом мире США неизменно были бы втянуты в конфликт, и это обошлось бы значительно дороже, чем поддержка Украины.

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Госсекретарь США также отметил, что 50 стран вовлечены в активную поддержку Украины.

Темы: СШАЕСБлинкен
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