Партнер российского бизнесмена пытается засудить украинских журналистов

Бизнес-партнер и друг российского бизнесмена Эдуарда Апсита - Сергей Семенюк подал на журналистов из Украины в суд из-за их расследования в отношении обоих мужчин.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Сообщается, что Семенюк судится с журналистами "Слідства.Інфо" за расследование о клининговых компаниях с орбиты Апсита, которые много лет подряд убирают украинские стратегические объекты, среди которых "Укрзализныця", "Укрэнерго", налоговая и тому подобное. Семенюк в этом расследовании фигурирует как бизнес-партнер Апсита, который владеет компаниями из условной группы "Чисто" в Украине.

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По данным коллег из ОССРП, в России клининговые компании, связанные с семьей Апсит, убирали Кремлевский дворец.

Кроме того, журналисты нашли компанию группы "Чисто", которая работала в оккупированном Крыму и убирала казармы Черноморского флота Минобороны России.

Апсита также связывают с главным вагнеровцем Евгением Пригожиным.

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После публикации этого расследования Семенюк подал на редакцию "Слідства.Інфо" и автора материала Янину Корниенко в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. При этом его адвокаты манипулировали процедурой электронного распределения судей, которая автоматически определяет, кто будет рассматривать дело. Для этого адвокат несколько раз подавала заявление в суд и забирала его, пока система не выдала нужную им судью - Дину Покопцеву.

Также адвокаты Семенюка использовали никому не известного человека, чтобы иметь возможность подать иск в "нужный суд". Им стал некий Владислав Гриндак, который просто распространил сообщение о расследовании в соцсети. Иск также направлен против него, а поскольку Гриндак прописан в Соборном районе Днепра, то дело попало в суд этого района. Сам Семенюк также прописан в Днепре.

Характерно, что у истца к Гриндаку нет никаких требований. То есть от него не требуют выплаты морального ущерба. В то время как от "Слідства.Інфо" истцы хотят получить 200 тысяч гривен.

По данным журналистов, подтасованная судья "случайно" решила рассматривать это дело в порядке упрощенного производства. То есть заочно, только через переписку с судом, без вызова сторон. Хотя, как правило, такие дела рассматриваются в порядке общего производства.

Адвокат и медиа-юрист Института развития региональной прессы Оксана Максименюк объясняет, что упрощенное производство позволяет быстро вынести решение по делу, и это может быть выгодно истцу. Еще одним "бонусом" является то, что такие дела не обжалуются в кассации, то есть исчезает еще одна возможность изменить решение.

Судебное рассмотрение дела продолжается.