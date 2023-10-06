В ВСУ заявили, что дальнобойный "огневой кулак" мешает РФ вести контрбатарейную борьбу

Благодаря западным ракетно-артиллерийским системам Вооруженным силам Украины удалось создать дальнобойный "огневой кулак", из-за которого российская армия не может эффективно вести контрбатарейную борьбу.

Источник: начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов, которого цитирует Military Media Center

Детали: По словам Баранова, "киты" современной артиллерии – это максимальная автоматизация, новейшие цифровые разработки для артразведки и автоматизированных систем управления огнем и средств контрбатарейной борьбы.

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На сегодня абсолютное большинство, иногда до 90% огневого поражения сил и средств противника приходится на Ракетные войска и артиллерию, отметил он.

Прямая речь: "Мы не ждем открытия огня артиллерии противника, а заблаговременно обнаруживаем ее и уничтожаем еще до того, как враг будет готов нанести удар по нашим позициям. Делается это ювелирно, чтобы не пострадали ни наши войска, ни мирное население и объекты инфраструктуры. Нашу "дальнобойку" враг не достает, а мы их – да.

Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно, что враг уже не имеет возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу.

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Успех достигается нами за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем.

Мы делаем все, чтобы заставить противника закончить эту войну на наших условиях и чтобы он больше не имел желания воевать против Украины".

Детали: По мнению Баранова, "артиллерист должен знать, что надо делать пехоте, лучше, чем она сама", потому что ракетные войска и артиллеристы готовят предложения по огневому поражению противника так, чтобы не задеть своих и обеспечить общую победу.

"Иногда в шутку желаю побратимам: Чтобы вы клали снаряд 155-го калибра белке в глаз за 28 километров", – сказал начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ.

Он также заверил, что украинцы осваивают западные артиллерийские системы в разы быстрее, чем это предусмотрено стандартами НАТО.